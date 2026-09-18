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Мировое обозрение

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Трамп сообщил о договоре по контролю США над Гренландией по безопасности

Трамп сообщил о договоре по контролю США над Гренландией по безопасности

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Королевством Дания и Гренландией, которое передаёт Вашингтону постоянный контроль над вопросами безопасности на крупнейшем острове планеты.

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