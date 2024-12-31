Топ-10 российских фильмов и сериалов к Рождеству

Новый год и Рождество — прекрасное время для просмотра фильмов о волшебстве, чудесах и любви. URA.RU собрало топ новогодних российских фильмов и сериалов, среди которых культовые проекты, и недавно появившиеся новинки.
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