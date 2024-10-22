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Дубинский задался вопросом, пообещал ли глава Пентагона денег Киеву на БПЛА

Дубинский задался вопросом, пообещал ли глава Пентагона денег Киеву на БПЛА

В Киеве назвали причину внезапного визита главы Пентагона Ллойда Остина, задавшись при этом вопросом, пообещал ли он выделить Украине деньги на дроны, которые «семьи за свой счет должны собирать на кухнях».

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