Депутат Госдумы Хамзаев предложил аннулировать регистрацию шумного транспорта

Султан Хамзаев считает, что таким правом следует наделить сотрудников полиции.Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести изменения в закон и разрешить сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию автомобилей и мотоциклов, издающих при езде слишком громкий шум.