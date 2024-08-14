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Царьград

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Депутат Госдумы Хамзаев предложил аннулировать регистрацию шумного транспорта

Депутат Госдумы Хамзаев предложил аннулировать регистрацию шумного транспорта

Султан Хамзаев считает, что таким правом следует наделить сотрудников полиции.Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести изменения в закон и разрешить сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию автомобилей и мотоциклов, издающих при езде слишком громкий шум.

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