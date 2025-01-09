В США раскритиковали Байдена за помощь Украине на фоне пожаров в Калифорнии

Президент США Джо Байден готов помогать Украине, а не жителям Калифорнии, пострадавшим от пожаров. Об этом 8 января заявил американский телеведущий и политический активист Чарли Кирк в социальной сети X (бывш.
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