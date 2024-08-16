«Остались кожа да кости»: в Сети появилось первое видео онкобольного Отара Кушанашвили после химиотерапии (ВИДЕО)

Онкобольной телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал первое после пройденной им химиотерапии видео. Он заявил, что, несмотря на «пренеприятнейшую болезнь», продолжает работать, и представил два выпуска шоу «Каково?!»ю Ролик был записан в студии, и сам ведущий попросил «о массовой поддержке» его программы.