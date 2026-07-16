Пистолет, небрежно брошенный на стол хозяином, взяла в руку его жена

Результатом стал выстрел и её смерть. Действия мужчины были квалифицированы по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека).
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