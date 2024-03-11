Пискарев заявил о провокациях стран НАТО в попытке помешать выборам

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Госдуме расценивают призывы стран НАТО избегать поездок в РФ из-за якобы возможных угроз как провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за президентскими выборами в России, заявил глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев.
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