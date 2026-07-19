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Теща проверяла его через органы, а депутат забрал театр: почему «Усатый нянь» в 73 года остался совсем один

Теща проверяла его через органы, а депутат забрал театр: почему «Усатый нянь» в 73 года остался совсем один

Сергей Проханов до сих пор президент театра, который когда-то создал с нуля. Но его детище уже называется «Театр на Малой Ордынке», от прежнего репертуара не осталось ничего, а худрук — депутат, чьё приглашение он сам когда-то обосновал «солидным сроком».

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