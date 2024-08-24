Самый популярный автомобиль в Европе выставили на продажу в России: за Dacia Sandero Stepway 2024 просят 2,4 млн рублей

По данным аналитической компании JATO Dynamics самым популярным автомобилем в Европе в июле текущего года стал хетчбэк Dacia Sandero: за прошлый месяц в Старом Свете куплено 22 398 автомобилей, рост в годовом выражении — на 34%.
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