В США отреагировали на просьбу Зеленского о поставках ПВО

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что Вашингтон пока не принял решения по запросу Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны.
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