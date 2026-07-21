В США отреагировали на просьбу Зеленского о поставках ПВО

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что Вашингтон пока не принял решения по запросу Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны.