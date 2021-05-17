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За второй победой: "Вашингтон" Овечкина бьется с "Бостоном" в Кубке Стэнли. LIVE

За второй победой: "Вашингтон" Овечкина бьется с "Бостоном" в Кубке Стэнли. LIVE

02:20 Матч начнется в 02.30 мск. 02:15 Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Бостон Брюинз".

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