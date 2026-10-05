Транзит по Севморпути вырос в 2,2 раза – Владивосток становится ключевой точкой Трансарктического коридора

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ФедералПресс. Объем транзитных грузов по Трансарктическому транспортному коридору вырос в 2,2 раза за год – с этой динамикой Владивосток, как конечная точка маршрута на российской территории, получает новые перспективы в международной логистике.