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Транзит по Севморпути вырос в 2,2 раза – Владивосток становится ключевой точкой Трансарктического коридора

Транзит по Севморпути вырос в 2,2 раза – Владивосток становится ключевой точкой Трансарктического коридора

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ФедералПресс. Объем транзитных грузов по Трансарктическому транспортному коридору вырос в 2,2 раза за год – с этой динамикой Владивосток, как конечная точка маршрута на российской территории, получает новые перспективы в международной логистике.

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