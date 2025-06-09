День России в Новоаннинском районе отметят праздничными концертами 🎉12 июня в 20.00 на центральной площади города состоится праздничная программа, посвященная Дню России.
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День России в Новоаннинском районе отметят праздничными концертами 🎉12 июня в 20.00 на центральной площади города состоится праздничная программа, посвященная Дню России.