Эксгибиционизм Евгения Плющенко шокировал впечатлительную публику

Фигурист внезапно распахнул плащ, надетый на голое тело. Евгений Плющенко – очень занятой человек. Целыми днями он тренирует фигуристов на катке, а как выдастся свободная минутка – сопровождает супругу Яну Рудковскую на светские мероприятия.
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