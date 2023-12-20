Эксгибиционизм Евгения Плющенко шокировал впечатлительную публику

Фигурист внезапно распахнул плащ, надетый на голое тело. Евгений Плющенко – очень занятой человек. Целыми днями он тренирует фигуристов на катке, а как выдастся свободная минутка – сопровождает супругу Яну Рудковскую на светские мероприятия.