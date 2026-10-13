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США прекратят передавать разведданные Украине, что известно 13 октября

США прекратят передавать разведданные Украине, что известно 13 октября

США могут перестать передавать разведданные Украине в 2026 году, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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