Политика как он...
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В США указали на неготовность НАТО к вступлению Украины

В США указали на неготовность НАТО к вступлению Украины

Украина готова к вступлению в НАТО, но НАТО не готово к Украине. На неготовность Североатлантического альянса к членству Киева указал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью CNN.

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