Максим Гольдарб: Представлен план финальной распродажи Украины

Укрсми РБК пишет: «Еще одна идея, по словам источников, близких к разработке плана победы, предполагает распределение природных ресурсов Украины среди западных партнеров, что, по мнению участников, должно заинтересовать Трампа».
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