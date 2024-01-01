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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лотта Венг снялась с «Тур де Ски» из-за болезни

После двух этапов Венг шла 22-й в общем зачете многодневки.  Как сообщила Федерация лыжных видов спорта Норвегии, 1 января спортсменка проснулась с больным горлом, поэтому приняла решение сняться с соревнований.

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