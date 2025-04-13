Какие 5 знаков зодиака поймают удачу за хвост до конца апреля 2025 Алёна ЮрьеваАпрель 2025 года пришел на фоне перемен и напряженных событий марта, когда на фоне коридора затмений и ретроградных планет многие могли почувствовать усталость и неуверенность.