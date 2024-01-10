Экономист Кульбака: госдолг США не приведет к краху экономики в 2024 году

США могли позволить себе иметь большой госдолг. Прогнозы Росконгресса о том, что его увеличение приведет к проблемам мирового масштаба в 2024 году, необоснованные, заявил «360» экономист Николай Кульбака.
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