Нарколог рассказала о причинах отметить старый Новый год без алкоголя

Похмелье является одной из причин высокой смертности в первые дни после новогодних праздников. Об этом 13 января рассказала «Известиям» директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им.
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