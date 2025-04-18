Библиотека в Щукине приглашает на экскурсию по Немецкой слободе

Библиотека № 245 приглашает всех желающих 24 апреля на пешеходную прогулку «Мое Октябрьское Поле». «Посетив нашу прогулку, вы узнаете: о подземном танковом заводе, историю кинотеатра «Юность», о новом виде московской городской транспортной системы «МЦК» станции «Панфиловская», тайну строительства метро Октябрьское поле, прогуляетесь по кварталу Немецкой слободы.