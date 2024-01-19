Врач Фирсова рассказала, почему возникает киста почки

РИАМО - 19 янв. Врач уролог-онколог «Клиники Фомина» Дарья Фирсова рассказала, что такая неприятная проблема, как киста в почке, обычно не проявляется никакими симптомами, но может быть опасной для здоровья, сообщает «Вечерняя Москва».
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