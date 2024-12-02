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Маргарет Куэлли призналась, что в фильме «Субстанция» у нее была накладная грудь!

Маргарет Куэлли призналась, что в фильме «Субстанция» у нее была накладная грудь!

Еще одно доказательство, что этот мир построен на лжи. фото: Кадр из фильма «Субстанция», 2024 г.Если вы не смотрели фильм «Субстанция» или уже запамятовали, отвлекшись от сюжета на другие прелести этого бодихоррора, то немного напомним вам, в чем там суть.

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