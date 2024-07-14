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Ночные кошмары в зрелом возрасте могут быть признаком снижения когнитивных способностей и развития деменции в будущем

Согласно исследованию, представленному на EAN 2024, 10-м конгрессе Европейской академии неврологии, проходившем с 29 июня по 2 июля, тревожные сны у людей среднего и старшего возраста могут указывать на более высокий риск снижения когнитивных функций и деменции в будущем.

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