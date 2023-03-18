Имбирное печенье

Если вы впервые решили испечь имбирные пряники, попробуйте этот классический рецепт. Пустышка не пугает большим количеством специй в рецепте, ведь именно благодаря им лакомство приобретает свой неповторимый пряный вкус и особый аромат.
Популярные статьи
- Соседка по участку раскрыла секрет своего чудо-средства для избавления от одуванчиков
- Невероятно вкусный салат "Патриот" из двух основных ингредиентов плюс заправка
- Рецепт этого салата смело можно назвать "дежурным"такой салат подходит не только на ежедневный стол, но также и отлично впишется на любое праздничное застолье
Свежие комментарии