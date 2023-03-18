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Имбирное печенье

Имбирное печенье

﻿﻿Если вы впервые решили испечь имбирные пряники, попробуйте этот классический рецепт. Пустышка не пугает большим количеством специй в рецепте, ведь именно благодаря им лакомство приобретает свой неповторимый пряный вкус и особый аромат.

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