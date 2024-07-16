Адвокат заявил, что у разведчика ВСУ Червинского нет денег для залога

Украинский разведчик Роман Червинский, который летом 2022 года пытался угнать российский самолет и которого судят на Украине, не сможет внести установленный накануне залог в 9 миллионов гривен (больше 219 тысяч долларов).
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