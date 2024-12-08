Сергей Зверев назвал Марину Федункив старородящей теткой

Шоумен Зверев назвал 53-летнюю Федункив старородящей теткой Сергей Зверев, известный российский шоумен, был крайне удивлён, узнав о том, что Марина Федункив, звезда сериала «Реальные пацаны», в возрасте 53 лет стала матерью.