☕️ Не забываем сегодня про кофе с корицей и уходящее лето, которое очень нужно сохранить в себе. Так что гулять, дышать, замечать прекрасное и собирать летние воспоминания.
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☕️ Не забываем сегодня про кофе с корицей и уходящее лето, которое очень нужно сохранить в себе. Так что гулять, дышать, замечать прекрасное и собирать летние воспоминания.
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