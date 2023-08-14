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Экс-судья Бурруль об отмене пенальти «Барсы»: «Гави коснулся мяча рукой, поэтому удар по ноге Араухо считается недействительным»

Экс-судья Бурруль об отмене пенальти «Барсы»: «Гави коснулся мяча рукой, поэтому удар по ноге Араухо считается недействительным»

В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата.

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