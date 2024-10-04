В Рязанской области 3 октября вспыхнул еще один лесной пожар

Судя по цифрам из сводки, площадь нового пожара составила 17,8 гектара, возгорание потушили. Общая площадь, пройденная с огнем с начала года – более 490 гектаров, причем к концу лета этот показатель всего немного превышал 4 гектара.
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