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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области 3 октября вспыхнул еще один лесной пожар

В Рязанской области 3 октября вспыхнул еще один лесной пожар

Судя по цифрам из сводки, площадь нового пожара составила 17,8 гектара, возгорание потушили. Общая площадь, пройденная с огнем с начала года – более 490 гектаров, причем к концу лета этот показатель всего немного превышал 4 гектара.

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