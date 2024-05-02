Медицинский университет Караганды реорганизован

Постановлением правительства реорганизовано НАО «Медицинский университет Караганды». Карагандинский медицинский университет и Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний – самостоятельные организации, со стопроцентным участием государства в уставных капиталах, сообщили в вузе, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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