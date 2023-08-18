В финале Кубка мира Горячкина встретится с болгаркой Салимовой

На Кубке мира по шахматам в Баку определились финалистки женского турнира и полуфиналисты мужского. Соперницей россиянки Александры Горячкиной по финальному матчу стала Нургюл Салимова из Болгарии, на тай-брейке обыгравшая украинку Анну Музычук.