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Постпред Украины Кислица: члены Совбеза не готовы к исключению России из ООН

Постпред Украины Кислица: члены Совбеза не готовы к исключению России из ООН

Члены Совета Безопасности ООН не готовы к исключению Российской Федерации из всемирной организации. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал BRIEF, сделал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

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