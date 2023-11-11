Постпред Украины Кислица: члены Совбеза не готовы к исключению России из ООН

Члены Совета Безопасности ООН не готовы к исключению Российской Федерации из всемирной организации. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал BRIEF, сделал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
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