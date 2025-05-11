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Педри о 4:3 с «Реалом»: «Победы в класико нужно праздновать – мы знали, что должны выиграть и увеличить отрыв. Поражение в Милане стало для нас ударом»

Педри о 4:3 с «Реалом»: «Победы в класико нужно праздновать – мы знали, что должны выиграть и увеличить отрыв. Поражение в Милане стало для нас ударом»

Каталонцы обыграли «Реал» (4:3) в домашнем матче 35-го тура Ла Лиги и увеличили отрыв в таблице до 7 очков.

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