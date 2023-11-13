Собянин назвал самые яркие культурные проекты столичного метро

За последние 10 лет в московском метро прошло более 50 культурных мероприятий. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что город гордится метрополитеном и его станциями, которые можно назвать памятниками искусства.
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