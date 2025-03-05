Снотворное для тех, кто никак не может уснуть: эксперты раскритиковали кулинарное шоу Меган Маркл

Герцогиню обвинили в нарциссизме и бессовестном плагиате. Меган Маркл и принц Гарри теряют последнюю надежду продлить контракт с Netflix LEGION-MEDIAШироко разрекламированное кулинарное шоу Меган Маркл «С любовью, Меган», стартовавшее вчера на Netflix, явно не принесет ей славы.