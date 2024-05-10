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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин – 1-я звезда матча с «Каролиной»: 45 сэйвов из 47, 7-я победа подряд в плей-офф

Игорь Шестеркин отразил 45 бросков из 47 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0) и был признан первой звездой.

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