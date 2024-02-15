НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Команды Ubisoft объявили о забастовке — рост их зарплат второй год подряд ниже и...

Команды Ubisoft объявили о забастовке — рост их зарплат второй год подряд ниже и...

Команды Ubisoft объявили о забастовке — рост их зарплат второй год подряд ниже инфляцииКоманды Ubisoft, создавшие самую высокооцененную игру со времен Assassin’s Creed IV: Black Flag, Prince of Persia: The Lost Crown, оказались крайне недовольны тем повышением зарплаты, которое им предложило руководство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх