Команды Ubisoft объявили о забастовке — рост их зарплат второй год подряд ниже и...

Команды Ubisoft объявили о забастовке — рост их зарплат второй год подряд ниже инфляцииКоманды Ubisoft, создавшие самую высокооцененную игру со времен Assassin’s Creed IV: Black Flag, Prince of Persia: The Lost Crown, оказались крайне недовольны тем повышением зарплаты, которое им предложило руководство.