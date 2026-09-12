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Царьград

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ЦСКА признал ошибку судейства в матче с "Адмиралом"

ЦСКА признал ошибку судейства в матче с "Адмиралом"

ЦСКА выразил недовольство решением судей в матче с "Адмиралом". Департамент судейства КХЛ признал, что отмена гола Максима Соркина в третьем периоде была ошибочной.

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