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ВТБ планирует получить 100 млрд прибыли от заблокированных активов

ВТБ планирует получить 100 млрд прибыли от заблокированных активов

В 2024 году ВТБ (Евросоюз заморозил активы банка почти на 1 трлн рублей) планирует получить чистую прибыль в размере 100 млрд рублей от замороженных российских активов, банк будет работать с заблокированными активами одновременно по четырем направлениям, рассказал журналистам 1-й зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

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