ВТБ планирует получить 100 млрд прибыли от заблокированных активов

В 2024 году ВТБ (Евросоюз заморозил активы банка почти на 1 трлн рублей) планирует получить чистую прибыль в размере 100 млрд рублей от замороженных российских активов, банк будет работать с заблокированными активами одновременно по четырем направлениям, рассказал журналистам 1-й зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.