Физические лица уплачивают НДФЛ при переводе денежных средств с карты на карту

При получении налогоплательщиком денежного перевода от физического лица возникает обязанность уплаты налога на доходы физического лица (НДФЛ) в случае, если указанный перевод является доходом: экономической выгодой в денежной или натуральной форме (глава 23 «Налог на доходы физических лиц» … .
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