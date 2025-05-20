Физические лица уплачивают НДФЛ при переводе денежных средств с карты на карту

При получении налогоплательщиком денежного перевода от физического лица возникает обязанность уплаты налога на доходы физического лица (НДФЛ) в случае, если указанный перевод является доходом: экономической выгодой в денежной или натуральной форме (глава 23 «Налог на доходы физических лиц» … .