Стало известно, что выдал Рейган шуткой о бомбардировке СССР

Политика как она есть

Неудачная шутка бывшего президента США Рональда Рейгана о бомбардировке СССР, сказанная в 1984 году, выдала его истинные устремления в отношении Советского Союза, заявил в интервью РИА Новости историк спецслужб Олег Хлобустов.