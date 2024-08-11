Стало известно, что выдал Рейган шуткой о бомбардировке СССР

Неудачная шутка бывшего президента США Рональда Рейгана о бомбардировке СССР, сказанная в 1984 году, выдала его истинные устремления в отношении Советского Союза, заявил в интервью РИА Новости историк спецслужб Олег Хлобустов.
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