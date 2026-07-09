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Север Пресс

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SuperJob: каждый второй житель Ямала выбирает рубль как валюту для сбережений

SuperJob: каждый второй житель Ямала выбирает рубль как валюту для сбережений

Почти половина опрошенных жителей Ямала предпочитают хранить деньги в рублях. При этом среди поклонников других валют мужчин оказалось намного больше, чем женщин, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

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