SuperJob: каждый второй житель Ямала выбирает рубль как валюту для сбережений

Почти половина опрошенных жителей Ямала предпочитают хранить деньги в рублях. При этом среди поклонников других валют мужчин оказалось намного больше, чем женщин, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
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