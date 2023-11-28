Capcom представила атмосферный трейлер и раскрыла новые сюжетные детали Dragon's Do...

Capcom представила атмосферный трейлер и раскрыла новые сюжетные детали Dragon's Dogma 2Во время последней демонстрации игры Capcom подтвердила уже известную нам дату выхода Dragon’s Dogma 2 – ролевой экшен выйдет 22 марта 2024 года.
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