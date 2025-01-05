В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности гражданских полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
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