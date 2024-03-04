Принц Гарри заставляет Меган Маркл поехать в Великобританию

Принц Гарри заставляет свою жену Меган Маркл поехать в Великобританию. Об этом сообщает The Mirror. Королевский эксперт Том Куинн заявил, что принц Гарри хотел бы провести в Великобритании "Игры непобежденных" — мультидисциплинарное соревнование, которое проводится в разных странах с 2014 года по инициативе герцога.