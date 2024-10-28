Врач развеяла распространенный миф о белой горячке

Психиатр Корендюхина: белая горячка при сильном опьянении — заблуждение Алкогольный делирий или белая горячка — это тяжелое состояние, которое возникает в результате прекращения употребления алкоголя, то есть возникновения синдрома отмены, сообщила врач-психиатр, психотерапевт, главврач и руководитель психиатрической службы Mental Health Center Анна Корендюхина.
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