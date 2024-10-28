FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • константин бочаров
    Ау, недалёкие.Какой хэллоуин.С дуба рухнули и последние мозги отбили или не было их ни когда.Аквагрим для ведь...
  • Валентин Воробьев
    Какие могут быть переговоры м просроченным и нелегитимным?! Тем более после атаки на Курщину...Зеленский предлож...
  • Алекс Сэм
    Ни одной новинки, а продолжение набивших оскомину фильмовТоп-10 самых ожид...

Врач развеяла распространенный миф о белой горячке

Врач развеяла распространенный миф о белой горячке

Психиатр Корендюхина: белая горячка при сильном опьянении — заблуждение Алкогольный делирий или белая горячка — это тяжелое состояние, которое возникает в результате прекращения употребления алкоголя, то есть возникновения синдрома отмены, сообщила врач-психиатр, психотерапевт, главврач и руководитель психиатрической службы Mental Health Center Анна Корендюхина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх