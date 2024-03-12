Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением сироты - жителя Липецкой области

В социальных медиа повторно распространено обращение сироты - инвалида из Липецкой области к Председателю СК России, которое содержит доводы о неудовлетворительных результатах расследования уголовного дела по факту завладения обманным путем принадлежащими ему денежными средствами.
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